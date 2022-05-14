Производство красной икры и рыбных консервов увеличилось в России

За первые три месяца текущего года выпуск икры лососевых рыб увеличился на 3,8% и составил 293 тонны, а выпуск икры осетровых вырос на 6% и составил 15,6 тонны.

Об этом сообщает Росрыболовство, ссылаясь на сведения Росстата. Кроме того, российские рыбоперерабатывающие заводы в период с января по март этого года выпустили свыше одного миллиона тонн рыбной продукции. Это на 0,2% больше, чем в прошлом году, информирует zr.media.

Следует отметить, что увеличились объемы глубокой переработки морских биоресурсов. Они составляют около 37% в общей структуре производимой рыбной продукции, что выше на 6%, чем в 2021 году.

К примеру, производство рыбного мороженого филе повысилось на 51% или 105 тысяч тонн. Мясо рыбы увеличилось вдвое и достигло 25,4 тысячи тонн. Производство консервов также выросло на четыре тысячи тонн либо на 9%, что составило 49,7 тысячи тонн.

В Приморье данные показатели еще выше. Как сообщает Приморскстат, за январь–март текущего года краевые предприятия выпустили в 2,8 раза больше рыбного мороженого филе, чем за прошлый год. Производство консервов тут выросло на 39%.