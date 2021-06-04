Россиян предупредили о возможной потере детских выплат

В этом году вступили в силу изменения порядка получения пособия. Речь идет о выплатах семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов объяснил, кто может их лишиться.

«По новым правилам, для получения выплаты учитывается не только среднедушевой доход, но и имущественная обеспеченность семьи (в расчет идут квартиры, дома, земельные участки, нежилые помещения, автомобили, а также банковские вклады)», — передало его слова агентство «Прайм».

Эксперт добавил, что также было введено правило «нулевого дохода». Теперь за пособием не может обращаться семья, где родители не работают без уважительной причины. Семьям необходимо внимательно изучить порядок и условия получения пособия.

Изменения вносились, чтобы распределить выплаты на те семьи, которые действительно нуждаются в финансовой поддержке государства. Однако некоторые по-настоящему нуждающиеся остались без начислений из-за отсутствия официального дохода без уважительной причины с точки зрения закона, отметил Денисов.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки беременных и семей с детьми. В частности, с 1 сентября оплачивать больничный по уходу за ребенком до семи лет будут в размере 100% от заработка.