Путин ввел в России новые выплаты для беременных и семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки беременных и семей с детьми. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, с 1 сентября оплачивать больничный по уходу за ребенком до семи лет будут в размере 100% от заработка. Документ также предусматривает ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно. Этот пункт вступит в силу с 1 июля.

Еще с 1 июля в России введут ежемесячное пособие беременным, которые находятся в трудной материальной ситуации. Для этого женщинам со сроком беременности от 12 недель нужно будет встать на медицинский учет. Сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей.

Ранее в РФ назначили новые выплаты на детей от восьми до 17 лет. Пособия будут получать беременные или одинокие родители ребенка. В Минтруде рассказали, что при начислении денег используют комплексную оценку нуждаемости.