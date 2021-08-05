Россиян предупредили о внезапных проверках в квартирах

Без приглашения и предварительной договоренности в квартиру с проверкой могут прийти представители коммунальных служб и специалисты, проверяющие счетчики. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

«Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант», — объяснил Миронов.

Юрист отметил, что если договориться о дате не удалось, то квартиру брать штурмом не будут. Однако коммунальщики и проверяющие могут составить акт и обратиться в суд, который может обязать открыть им дверь.

По словам Миронова, сотрудники аварийно-спасательных служб имеют полное право заходить в квартиру в случае необходимости, однако силовым методом этого делать нельзя. Платить за последствия аварии придется тому, кто мешал ее устранению. Собеседник призвал помнить о своих правах, но всегда искать разумный компромисс.

Ранее представитель организации «ЖКХ-Контроль» Сергей Сохранов рассказал, что мошенники, которые ходят по квартирам с фейковыми проверками, рассчитывают на невнимательность людей. Он призвал всегда требовать от проверяющих документы.