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    09 октября 2020, 03:14

    Эксперт рассказал, как не стать жертвой обмана в сфере ЖКХ

    Кирилл Фролов

    Мошенники, приходящие к жильцам с ненужными проверками, рассчитывают на невнимательность. Та же схема работает, когда управляющая компания навязывает ремонт или другие траты, рассказал «Известиям» представитель организации «ЖКХ-Контроль» Сергей Сохранов.
    Эксперт рассказал, как не стать жертвой обмана в сфере ЖКХ

    Когда в квартиру приходят с проверкой газового оборудования или счетчиков, нужно требовать от проверяющих документы, советует эксперт.

    «Не попасться просто: знать кто обслуживает, с кем заключен договор. Если к вам приходят люди и представляются другой организацией, вы можете смело отказываться от их навязанных услуг», — заявил Сохранов.

    После жильцу должны выписать товарную накладную и кассовый чек.

    Чтобы не платить лишнего по счетам, Сохранов советует вникать в дела управляющей компании. Все вопросы решаются на общем собрании собственников, на которое обычно «никто не ходит». Поэтому управляющая компания выносит на голосование то, что ей выгодно. Речь может идти о дополнительных сборах на благоустройство или ремонт фасада.

    «Велик риск, что, получив в следующий раз платежный документ, вы удивитесь: вместо 10 тысяч рублей плата составит 15 тысяч», — проиллюстрировал ситуацию эксперт.