Эксперт рассказал, как не стать жертвой обмана в сфере ЖКХ

Когда в квартиру приходят с проверкой газового оборудования или счетчиков, нужно требовать от проверяющих документы, советует эксперт.

«Не попасться просто: знать кто обслуживает, с кем заключен договор. Если к вам приходят люди и представляются другой организацией, вы можете смело отказываться от их навязанных услуг», — заявил Сохранов.

После жильцу должны выписать товарную накладную и кассовый чек.

Чтобы не платить лишнего по счетам, Сохранов советует вникать в дела управляющей компании. Все вопросы решаются на общем собрании собственников, на которое обычно «никто не ходит». Поэтому управляющая компания выносит на голосование то, что ей выгодно. Речь может идти о дополнительных сборах на благоустройство или ремонт фасада.

«Велик риск, что, получив в следующий раз платежный документ, вы удивитесь: вместо 10 тысяч рублей плата составит 15 тысяч», — проиллюстрировал ситуацию эксперт.