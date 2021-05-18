Россиян предупредили о слежке через телевизор

У современных телевизоров есть способность следить за людьми. Они не только могут записывать разговоры, но и снимать видео. Об этом рассказала менеджер по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Анна Михайлова.

«В случае заражения вредоносным программным обеспечением зловред может запускать запись голоса или видео, а также передавать злоумышленникам персональные данные, которые вы оставляли при регистрации в приложениях Smart TV», — рассказала она агентству «Прайм».

Как выяснилось, существует способ проверить конкретный телевизор на слежку. Это можно сделать с помощью историй исходящего трафика. Михайлова объяснила, что транспортными протоколами могут являться UDP, TCP и HTTPS. По ее словам, слежка может быть доступна на устройствах с микрофоном, видеокамерой на ТВ и встроенной операционной системой. Однако в реальности мошенники не так часто прослушивают людей с помощью телевизора.

Эксперт посоветовала для защиты от вредоносного ПО подключить телевизор в отдельный сетевой сегмент, регулярно устанавливать системные обновления и обновления приложений.