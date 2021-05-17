Врачи назвали топ-7 простых способов быстро заснуть

После ночного пробуждения бывает очень сложно заснуть вновь, особенно если человек проснулся резко, например, от шума или кошмара. Чтобы утром не быть совершенно разбитыми из-за бессонной ночи, специалисты раскрыли несколько лайфхаков, которые помогут снова заснуть. Они приведены на сайте Nine.

Долой часы

Первое, что нельзя делать, это постоянно смотреть на часы. Это только усиливает беспокойство, ведь человек начинает считать, сколько времени у него осталось до будильника.

Дыхание

Чтобы расслабиться важно глубоко дышать, о специальной технике рассказал доктор Радж Дасгупта. Для этого нужно положить руки на живот и закрыть глаза. Сделайте медленный вдох через нос, считая до шести, руки должны чувствовать, как поднимается живот. После этого также медленно выдыхайте, считая до шести. Важно, чтобы выдох был через рот.

Медитация

Еще один хороший способ успокоиться — это медитация. Эксперт по управлению стрессом Синтия Акрилла раскрыла две простые техники. Их может выполнить даже тот, кто никогда до этого не медитировал.

Способ № 1

Надо лечь и включить белый шум или тихую музыку. Дальше необходимо постараться замедлить дыхание, концентрируясь на нем.

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Способ № 2

Вдохните и, начиная с пальцев ног, напрягите мышцы в этой области. Напряжение надо удерживать до 10 секунд, советует Акрилла. Затем надо быстро расслабьте мышцы. После надо повторить тоже самое с другими группами мышц в теле.

Запишите беспокойства

Эксперты рекомендуют сразу перед сном расписывать свои планы на следующий день, также поблагодарить за прошедший день и отпустить мысли.

Для того, чтобы быстро заснуть, эксперты предлагают быстро записывать все, что вас беспокоит, начиная от рабочих вопросов и заканчивая различными мыслями и идеями. Акрилла отметила, что писать надо до тех пор, пока не устанете.

Уберите свет

На выработку мелатонина негативно влияет свет от различных гаджетов, поэтому ночью лучше не смотреть телевизор и не листать ленту соцсетей. Книги перед сном лучше читать бумажные, а не электронные, рекомендует исследователь сна Всеволод Потоцкий.

Вставайте

Если за 15-20 минут уснуть так и не получилось, то вставайте и начинайте что-то делать, советует доктор Койо Мейо. Важно, чтобы дело было не активное, а наоборот, например, можно начать читать скучно книгу, или решать кроссворды. Делать это нужно до тех пор, пока не почувствуете сонливость. Если через 10 минут заснуть снова не удалось, то надо вернуться к монотонному занятию.

Акрилла рекомендует не винить и не ругать себя за то, что не выходит заснуть, ведь тогда мозг еще больше начинает работать и подбрасывает новые темы для размышлений. Специалист советует посочувствовать себе или даже пожалеть. Эксперт отметила, что в этом нет ничего постыдного.

Идея заключается в том, чтобы не лежать долго в постели, где не получается заснуть.

Не ругайте себя