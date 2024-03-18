Общество 18 марта 2024, 04:26 Россиян предупредили о скачке цен на молоко Белов: в России может подорожать молоко на фоне роста спроса и доходов населения Freepik

Читать 360tv в

Производители молока и молочной продукции отметили, что ее себестоимость за прошлый год выросла на 16%, а вместе с этим растут потребление и реальные доходы россиян. Все это может привести к росту цен на товар, заявил «Парламентской газете» председатель Национального молочного союза Артем Белов.

«Растет стоимость топлива, электроэнергии, те же заработные платы на производстве. Все это приводит к дополнительным издержкам, которые приходится учитывать», — объяснил он.

Реклама

Белов также отметил, что на сельхозтоваропроизводителях сказалось и увеличение ключевой ставки практически в два раза.

Пока неясно, как все сложится, так как молочная продукция входит в список социально значимых товаров. Государство не позволит сильно завышать ценники производителям и торговым сетям.

При этом по мнению доцента кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольги Лебединской, остается риск, что продукция подорожает к осени — на 7-9%.

Ранее в пресс-службе торговой сети «Лента» сообщили, что производитель кондитерских изделий Mondelez International отказался поставлять им свою продукцию, в частности, шоколад Milka и Alpen Gold.