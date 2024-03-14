Общество 14 марта 2024, 11:26 Торговая сеть в России останется без Alpen Gold Производитель Alpen Gold перестанет поставлять товары в магазины сети «Лента» Global Look Press

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Крупный мировой производитель кондитерских изделий Mondelez International отказался от поставок продукции в магазины российской сети «Лента» из-за разногласий по закупочным ценам. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ретейлера.

«Наши партнеры в результате переговоров отказались от поставок по предложенным закупочным ценам, которые могли стать выгодными для покупателей», — отметили в пресс-службе.

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Таким образом, в «Ленту» перестанут завозить продукцию Dirol, Oreo, Milka и Alpen Gold.

Mondelez International является одним из самых крупных производителей продуктов питания и кондитерских изделий в мире со штаб-квартирой в Иллинойсе. Среди наиболее известных брендов корпорации — жевательная резинка Dirol, печенье Oreo, шоколад Alpen Gold и Milka.

В марте 2022 года Mondelez International объявила о сокращении инвестиционной и рекламной деятельности в России.