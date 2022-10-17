Россиян предупредили о штрафе за неправильное хранение заготовок | 360°

Общество 17 октября 2022, 03:45 Поделиться Telegram

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Viber Россиян предупредили о штрафе за неправильное хранение заготовок Юрист Кудерко: неправильное хранение заготовок в жилом доме может привести к штрафу Unsplash

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Неправильное хранение заготовок в жилом доме может привести к штрафу в размере до трех тысяч рублей. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко. Она призвала не складывать банки в общих подвалах.

«Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей», — сказала Кудерко в разговоре с агентством «Прайм».

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Она добавила, что в некоторых подвалах жилых домов предусмотрены индивидуальные комнаты хранения. В подобных кладовках можно держать банки с соленьями, но необходимо придерживаться определенных правил.

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«Банки, как и другие вещи, должны располагаться на металлических стеллажах, не загораживая подходы и коммуникации, если таковые имеются в помещении», — пояснила юрист.

Следить за состоянием подвала должна управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Привлечением к ответственности за нарушение закона занимаются сотрудники МЧС.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как правильно делать заготовки на зиму, чтобы избежать ботулизма. В первую очередь нужно тщательно подготовить все овощи и фрукты, а также не забыть про банки с крышками.

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