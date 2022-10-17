Россиян предупредили о штрафе за неправильное хранение заготовок | 360°

Все новости

Подмосковье

17 октября 2022, 17:05

Шезлонги и теннисные столы появились в сквере у Дворца спорта в Жуковском

Происшествия

17 октября 2022, 17:03

КамАЗ столкнулся с поездом в Тамбовской области, один человек погиб

Реклама

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Подмосковье

17 октября 2022, 16:50

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Подмосковье

17 октября 2022, 16:21

Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью

Общество

17 октября 2022, 03:45

Россиян предупредили о штрафе за неправильное хранение заготовок

Юрист Кудерко: неправильное хранение заготовок в жилом доме может привести к штрафу

Читать 360tv в

Неправильное хранение заготовок в жилом доме может привести к штрафу в размере до трех тысяч рублей. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко. Она призвала не складывать банки в общих подвалах.

«Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от двух до трех тысяч рублей», — сказала Кудерко в разговоре с агентством «Прайм».

Реклама

Она добавила, что в некоторых подвалах жилых домов предусмотрены индивидуальные комнаты хранения. В подобных кладовках можно держать банки с соленьями, но необходимо придерживаться определенных правил.

Реклама

«Банки, как и другие вещи, должны располагаться на металлических стеллажах, не загораживая подходы и коммуникации, если таковые имеются в помещении», — пояснила юрист.

Следить за состоянием подвала должна управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Привлечением к ответственности за нарушение закона занимаются сотрудники МЧС.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как правильно делать заготовки на зиму, чтобы избежать ботулизма. В первую очередь нужно тщательно подготовить все овощи и фрукты, а также не забыть про банки с крышками.

Штрафы

0

0

3

1

0

20

Реклама

Реклама