Мир 10 марта 2024, 05:39 Мошенники изобрели новый способ кражи денег через экраны гаджетов Эксперт Магомедов: мошенники придумали способ кражи денег через экран гаджетов Freepik

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Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал о новом способе мошенников по краже денег с телефонов жертв. Его слова передало РИА «Новости».

Как правило, злоумышленники действуют сообща. Сначала они за несколько звонков запугивают жертву, а потом вынуждают включить демонстрацию экрана на устройстве во время запуска банковского приложения. Так у аферистов появляется возможность получить доступ к средствам владельца.

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Функция записи есть почти во всех смартфонах, поэтому мошенникам проще найти жертву. В итоге злоумышленники начинают манипулировать страхом человека потерять накопления.

«Защититься от этого не помогут ни антивирусные программы, ни специализированное программное обеспечение», — заявил Магомедов.

Специалист напомнил, что работники банка не созваниваются с клиентами через мессенджеры и не просят перейти на видеосвязь. Также они не требуют коды и не вынуждают клиентов демонстрировать экран.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с использованием голосовых сообщений. Они изучают голос человека по прошлым отправкам, а потом монтируют похожий с помощью искусственного интеллекта. В итоге общение с клиентом ведут голосом того, чей аккаунт оказался в руках аферистов.