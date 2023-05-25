Общество 25 мая 2023, 04:01 Россиян предупредили о риске остаться без пенсии Экономист Хрусталева рассказал, при каких условиях можно потерять пенсию РИА «Новости»

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Переезд в другую страну может стать основанием для прекращения получения пенсии. Также лишиться выплат можно, если не приходить за ними в течении шести месяцев, рассказала в беседе с Ura.ru старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

«В пенсионном законодательстве есть такие понятия, как приостановление и прекращение выплаты пенсии. По общему правилу, ФСС приостанавливает выплату, если в течение шести месяцев подряд пенсионер ее не получает», — сказала она.

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Кроме того, без выплат можно остаться, если гражданин РФ предоставит недостоверную информацию о праве на ее получение и прекращения законных оснований для ее выплаты. Пенсионер может остаться без выплаты в случае переезда за пределы России

Для пенсии по инвалидности существует дополнительное условие, при котором его могут лишить данной выплаты. В случае, если инвалид не прошел переосвидетельствование, при прекращении действия оснований для назначения пенсии», уточнила Хрусталева.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее напомнил, что россияне, которые ушли на пенсию до 1 января 2015 года, могут претендовать на надбавку к выплате за воспитание детей.