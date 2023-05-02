Общество 02 мая 2023, 02:53 Россиянам рассказали, кому положена доплата к пенсии Юрист Соловьев: вышедшим на пенсию до 2015 года могут платить надбавку за воспитание детей РИА «Новости»

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Россияне, которые вышли на пенсию до 1 января 2015 года, могут претендовать на надбавку к выплате за воспитание детей. Об этом агентству «Прайм» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как отметил эксперт, это связано с тем, что стаж работы в советские и российские годы считается по-разному. По словам Соловьева, обращаться за надбавкой имеет смысл тем женщинам, которые воспитали не менее двух детей, при этом во время декрета не работали или были студентками. Именно из-за этих обстоятельств у них может быть небольшой стаж, а значит и низкая пенсия.

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«А вот тем, кто в период декрета не прерывал работу или получал доходы больше среднего уровня и имеет солидный стаж, обращаться за надбавкой может быть просто невыгодно», — добавил юрист.

Соловьев отметил, размер прибавки специалисты будут рассчитывать индивидуально, учитывая жизненные обстоятельства пенсионера и его трудовую биографию.

Написать заявление на получение надбавки за воспитание детей можно в МФЦ, в соцфонде и на портале «Госулуги».