Общество 27 ноября 2023, 02:14 Россиян предупредили о резком повышении цен на говядину Гендиректор НСПГ Костюк: говядина подорожает на 7-10% Freepik

Читать 360tv в

К Новому года говядина в России может подорожать на 7-10%. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк в интервью «Парламентской газете». По его словам, в этой сфере российский рынок пока не смог преодолеть зависимость от импорта.

«Говядина будет дорожать и дальше. До конца года ее стоимость подрастет еще как минимум на уровень инфляции, то есть на 7-10%», — заявил Костюк.

Реклама

По его словам, рост цен связан падением производства говядины. В России с 2010 года постоянно сокращается поголовье крупного рогатого скота. Поэтому сфера производства говядины сильно зависит от импорта — пока она не смогла преодолеть или хотя бы сократить эту зависимость. На рост цен, по словам Костюка, будет влиять и предновогодний покупательский ажиотаж.

Ранее аналитики ассоциации «Руспродсоюз» сообщили, что средняя стоимость новогоднего стола в 2023 году выросла на 9,17% по сравнению с предыдущим. Больше всего подорожали мандарины, курица и яйца.