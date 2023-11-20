Общество 20 ноября 2023, 09:52 Стоимость новогоднего стола за год выросла на 9% Руспродсоюз сообщил об увеличении стоимости новогоднего стола РИА «Новости»

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Новогодний стол в 2023 году обойдется россиянам на 9,17% дороже, чем в предыдущем. Больше всего цены поднялись на мандарины, курицу и яйца, сообщили аналитики ассоциации «Руспродсоюз» в интервью «Российской газете».

Семья из четырех человек потратит на праздничные угощения порядка 5,5 тысячи рублей. При этом год назад стоимость стола составляла менее пяти тысяч рублей.

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«Стандартный набор продуктов на новогодний стол включает в себя салаты „Оливье“, „Селедка под шубой“, горячее блюдо и бутерброды с красной икрой», — перечислил зампред ассоциации Дмитрий Леонов.

По его словам, нередко россияне делают в качестве угощений сырные и колбасные нарезки. Также многие семьи с детьми приобретают торты, конфеты и соки.

Однако в этом году им придется больше потратить на мандарины (35%), курицу (27%) и яйца (25%). Традиционно в сравнении с летним периодом цитрусовые снижаются в цене на 20-25%. Но в 2023-м такая ситуация маловероятна.

Основной причиной роста цен на продукты стали дефицит сотрудников и повышенный спрос.

Ранее аналитики сообщали, что рост стоимости ингредиентов в России привел к подорожанию тортов. Цены на продукты выросли на 10-15%.