Россиян предупредили о похолодании на 8 Марта

Большинство регионов России ждет похолодание к празднику 8 Марта. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Международный женский день синоптическая карта Европейской России будет представлена двумя барическими образованиями: на северо-западе, с центром над Карелией, обоснуется погожий скандинавский антициклон, остальная территория окажется на орбите влияния черноморского циклона над Западным Кавказом, генерирующего поля облачности и очаговых осадков преимущественно в твердой фазе, на юге переходящих в смешанную фазу», — заявил Тишковец.

Синоптик сообщил, что из-за этих факторов на 8 Марта произойдет традиционный возврат мартовских холодов.

Ранее метеоролог Александр Шувалов предупредил жителей Урала о возможных сильных морозах в конце нынешней недели.