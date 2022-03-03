Россиян предупредили о похолодании на 8 Марта
Синоптик Тишковец: к 8 марта произойдет возвращение холодов
Большинство регионов России ждет похолодание к празднику 8 Марта. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Международный женский день синоптическая карта Европейской России будет представлена двумя барическими образованиями: на северо-западе, с центром над Карелией, обоснуется погожий скандинавский антициклон, остальная территория окажется на орбите влияния черноморского циклона над Западным Кавказом, генерирующего поля облачности и очаговых осадков преимущественно в твердой фазе, на юге переходящих в смешанную фазу», — заявил Тишковец.
Синоптик сообщил, что из-за этих факторов на 8 Марта произойдет традиционный возврат мартовских холодов.
Ранее метеоролог Александр Шувалов предупредил жителей Урала о возможных сильных морозах в конце нынешней недели.