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    03 марта 2022, 16:34

    Россиян предупредили о похолодании на 8 Марта

    Синоптик Тишковец: к 8 марта произойдет возвращение холодов

    Максим Зинкин

    Большинство регионов России ждет похолодание к празднику 8 Марта. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

    Россиян предупредили о похолодании на 8 Марта

    «В Международный женский день синоптическая карта Европейской России будет представлена двумя барическими образованиями: на северо-западе, с центром над Карелией, обоснуется погожий скандинавский антициклон, остальная территория окажется на орбите влияния черноморского циклона над Западным Кавказом, генерирующего поля облачности и очаговых осадков преимущественно в твердой фазе, на юге переходящих в смешанную фазу», — заявил Тишковец.

    Синоптик сообщил, что из-за этих факторов на 8 Марта произойдет традиционный возврат мартовских холодов.

    Ранее метеоролог Александр Шувалов предупредил жителей Урала о возможных сильных морозах в конце нынешней недели.