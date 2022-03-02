Метеоролог Шувалов предупредил о сильных морозах на Урале

Морозы до -30…-35 градусов могут прийти в республику Коми и на Полярный Урал на грядущих выходных. Об этом Ura.ru рассказал метеоролог Александр Шувалов.

«Такие большие изменения в погоду на большом пространстве от Черного моря до Урала и юго-западной Сибири внесет циклон, который только-только зарождается над Турцией и восточным средиземноморьем», — пояснил эксперт.

При этом на Южном и Северном Урале будет чуть менее холодно — до -22 градусов.