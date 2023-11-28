Общество 28 ноября 2023, 04:12 Россиян предупредили о подорожании ряда продуктов Экономист Остапкович предупредил о возможном подорожании гречки и масла Freepik

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Последние несколько месяцев на рынке происходят скачки цен на товары и услуги. Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с Ura.ru допустил, что после бензина и курицы подорожает гречка и масло.

«Инфляция идет и не тихо, спокойно по 0,01% в неделю. По данным на 20 ноября она была 0,2%. Причем этот показатель упал после 0,3% и 0,28% в неделю. В году 52 недели, если инфляция будет расти по 0,3%, получим 16-17% годовых, если по 0,2%, то выйдет 11% годовых, что значительно выше 4%, к которым стремится Центробанк», — посчитал экономист.

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Эта тенденция приводит к неопределенности в экономике. Предприниматели не могут построить бизнес-план, покупатели не могут распределить ресурсы. Никто не знает, что будет с ценами на такси, метро, услугами здравоохранения, пояснил Остапкович.

Россиян предупредили о резком повышении цен на говядину. К новому году мясо может подорожать на 7-10%.

Ключевая ставка какое-то время будет держаться на высоком уровне для обеспечения стабильного развития, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. К концу 2024 года регулятор вернет инфляцию к цели в 4%.