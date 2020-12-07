Ценам на говядину в России предрекли рост

Рост цен связан с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля, а собственное производство говядины в России развивается плохо. С 1 января 2022 года в России могут отменить тарифные квоты на ввоз мяса крупного рогатого скота иностранного производства. Их ввели в 2003 году. Решение правительственной комиссии спровоцирует дальнейший рост цен на говядину. Стоимость мяса может увеличиться как минимум на 15%.

«Изменение в таможенно-тарифном регулировании приведет к увеличению цен на говядину, которые и так выросли в этом году из-за девальвации рубля. Отечественное производство крупного рогатого скота необходимо развивать, но отменять тарифные квоты следует только после достижения целевых показателей по развитию отрасли», — заявила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.

Если совет Евразийской экономической комиссии поддержит отмену квот, то для большинства россиян говядина станет недоступной. Мясопереработчики предупредили, что высокие цены на сырье приведут к подорожанию колбасы, фарша, полуфабрикатов и детского питания.

Ранее СМИ сообщили, что продукты и товары повседневного спроса в России за год подорожали на 14%.