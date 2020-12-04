СМИ: цены на повседневные товары выросли на 14%

Продукты и товары повседневного спроса за год подорожали на 14%. По мнению аналитиков, цены растут из-за курса валют. Многие товары на рынке импортные или с зарубежными компонентами.

Ситуацию с основными потребительскими товарами проанализировали в исследовательском холдинге «Ромир», сообщила газета «Известия» со ссылкой на полученные данные. В них указаны результаты с октября 2019 по октябрь 2020 года. Если брать промежуток времени с января 2019-го, то стоимость магазинных товаров изменилась несколько больше — на 18%.

Эксперты оценивали самую популярную у потребителей продукцию, в том числе мясо, рыбу, сыр, молоко, яйца и другие товары. Среди непродуктовых при составлении отчета они учли разные виды одежды, обувь, детские и иные товары.

Исполнительный директор «Ромира» Ирина Караева заметила, что в 2020 году на темп повышения цен влияет растущий курс валют. На магазинных прилавках много импортных продуктов, в том числе овощи и фрукты.

«Для еще большего количества категорий характерны закупки зарубежного сырья», — заметила она.

Большинство ретейлеров в сентябре и октябре заявили скидки, что в итоге могло повлиять на стабилизацию цен в указанные месяцы.

Росстат оценил рост годовой инфляции в октябре на продукты питания в 4,83%. Полученные холдингом данные официальной статистике не противоречат: в организации рассмотрели разные перечни товаров. При этом разница получилась более чем трехкратная.

«Не секрет, что наблюдаемая населением инфляция, как правило, в два-три раза выше официальных данных», — пояснили в ИАЦ «Альпари».

Социологи обычно опрашивают жителей крупных городов. Уровень жизни там выше, и люди могут покупать более дорогие товары.