Общество 19 апреля 2024, 11:44 Россиян предупредили о новой схеме мошенников с оформлением займов через «Госуслуги» Сбер: мошенники пытаются оформлять займы через учетные записи на «Госуслугах» РИА «Новости»

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Мошенники используют новую схему, с помощью которой оформляют кредиты в микрофинансовых организациях при помощи учетной записи жертвы на портале «Госуслуги». Об этом предупредила пресс-служба Сбербанка.

Аферисты звонят людям через мессенджеры по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции. При этом они предъявляют поддельные удостоверения. Используя разные предлоги, в том числе с помощью запугивания, мошенники узнают у жертв пароли для входа в личный кабинет «Госуслуг» и код подтверждения, который приходит смс-сообщением.

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Получив доступ, от имени человека аферисты берут кредиты в микрофинансовых организациях. А у жертв остаются долги под огромные проценты и взломанные аккаунты, откуда мошенники могут взять личные данные и использовать их в других преступных схемах.

«Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из смс-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц», — отметили зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он подчеркнул, что вытягивание информацию и просьбы предоставить «подтверждающие» данные — верный признак мошенничества.