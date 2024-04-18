Подмосковье 18 апреля 2024, 17:59 Вебинар по защите от мошенников проведут в Подмосковье Unsplash

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Жителей Подмосковья пригласили на вебинар «Мошенничество в сфере микрофинансов: как не стать жертвой и защитить свои средства». Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Эксперты расскажут, как проверить надежность финансовой организации кредитора, какие сведения должен содержать договор займа, а также дадут рекомендации о том, как защитить свою недвижимость при оформлении документов.

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В онлайн-вебинаре примут участие эксперты Департамента информационных технологий и Главного управления МВД России по городу Москве и другие эксперты.

Мероприятие состоится 18 апреля в 11:00. Онлайн-трансляция пройдет в социальной сети и будет доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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