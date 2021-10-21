Жителям Подмосковья рассказали, как не стать жертвой мошенников во время переписи
Власти Московской области: как уберечь себя от мошенников во время Всероссийской переписи населения
Жителям Московской области рассказали, как уберечь себя от мошенников во время Всероссийской переписи населения. Отличить настоящих переписчиков от проходимцев совсем не сложно. О том, как не пострадать от жуликов, сообщило Главное управление территориальной политики Подмосковья.
Переписчиков легко узнать по жилетам, шарфам и сумкам с символикой переписи. Перед началом опроса переписчик должен предъявить специальное удостоверение и паспорт.
Опросы на улицах или во дворах не проводят. По телефону перепись не проводится. Если пришло СМС с предложением принять участие в опросе по телефону — это мошенники.
Люди, которые ходят по квартирам и представляются волонтерами, тоже жулики. Волонтеры работают только на переписных участках.
Если никого не будет дома, переписчик оставит в почтовом ящике листовку с информацией о переписи и ближайших пунктах, где ее можно пройти. Самостоятельно заполнить анкету можно на портале госуслуг.
Переписчики не интересуются паспортными данными и сведениями о том, кто является собственником квартиры. Вся информация заносится в переписной лист только со слов опрашиваемого.
Переписчику не нужно сообщать свои конфиденциальные данные. Платить — тоже. Переписчики не предлагают никаких товаров и услуг и не занимаются агитацией.
Если возникли сомнения, можно позвонить в полицию по телефонам 102 или 112, сообщить участковому либо обратиться в ближайший переписной участок.
Всероссийская перепись стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Она продолжится в обычном режиме и в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Ранее «360» выяснил самый безопасный способ пройти перепись.