Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими картами

Мошенники начали использовать фейковые сайты для проверки банковских карт. Об этом сообщили на сайте Роскачества.

Россиянам предлагают ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».

После ввода своих платежных данных пользователь при лучшем сценарии развития событий просто передаст свои данные мошенникам, при худшем — произойдет списание средств с карты.

В Роскачестве напомнили пользователям, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует. Все подобные сервисы в сети являются мошенническими.

Ведомство рекомендовало не вводить данные карты на сомнительных сайтах и не диктовать их при телефонном разговоре с возможным мошенником.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал несколько советов россиянам, которые помогут защитить деньги на счетах. Эксперт рекомендовал не держать средства на карте, а держать их на счетах в банке. Во-вторых, не следует переходить на странные ссылки и сообщать CVV-код неизвестным лицам. В-третьих, необходимо всегда соблюдать цифровую гигиену и быть бдительными, посоветовал Беляев.