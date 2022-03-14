Россиян призвали соблюдать цифровую гигиену для сохранения денег

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал несколько советов россиянам, которые помогут защитить деньги на счетах. Эксперт напомнил, что данные клиентов банков, несмотря на совершенствование информационных систем, могут попадать в руки мошенников. Об этом написала Lenta.ru.

«Мошенничество с картами и прочим в 80% случаев происходит по вине самих людей, которые откликаются на просьбы мошенников, сообщают им CVV-коды пластиковых карт, переходят по сомнительным ссылкам либо из любопытства, либо по недомыслию и таким образом открывают дверку к своему счету», — сказал экономист.

Для того, чтобы не столкнуться с утечкой данных, можно выстроить заградительные барьеры, которые минимизируют риски. Во-первых, эксперт советует не держать средства на карте, а держать их на счетах в банке. Во-вторых, не следует переходить на странные ссылки и сообщать CVV-код неизвестным лицам. В-третьих, необходимо всегда соблюдать цифровую гигиену и быть бдительными, посоветовал Беляев.