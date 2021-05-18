Россиян предупредили о необычном обмане на кассе супермаркета

Иногда продавцы могут пойти на небольшой обман. Они пробивают вручную дополнительный товар, дают неправильную сдачу или хитрят с акциями. Об этом рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

«Лишний товар в чеке — один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто. Бывает, конечно, что просто сканер не распознает штрих-код, а потом считает его два раза», — рассказала эксперт в интервью «Прайм».

Храмова добавила, что продавцы иногда самостоятельно добавляют в чек товар. Некоторые продукты они не сканируют, а добавляют вручную с помощью специального кода. Еще один способом обмана — неправильная сдача. После того, как кассир пробил все товары, он должен назвать сумму покупки, сумму, полученную от покупателя и озвучить размер сдачи, а после выдать ее вместе с чеком.

Еще кассиры могут подменить штрих-кода на товаре, когда дорогой товар сканируется на кассе по коду более дешевого. Также, сканируя накопительную покупателя, продавец может пробить вместе нее свою. Кроме того, бывали случаи, когда покупатель не знал про акцию «1+1» — кассиры пробивали и забирали второй товар себе. Эксперт посоветовала проверять чек, не отходя от кассы.