Россиян предупредили о возможном дефиците индийского чая

Уже в начале этой осени магазины могут ощутить нехватку поставок индийского чая. Из-за пандемии коронавируса производители не смогут поставить на мировой рынок необходимый объем продукции. Индийские поставщики уже уведомили об этом российских партнеров.

Об этом газете «Известия» сообщили в объединяющей крупнейших изготовителей ассоциации «Росчайкофе». Индийский чай занимает примерно треть российского рынка. Вместо него придется закупать продукцию в Кении или Шри-Ланке.

Индия занимает второе место в мире по количестве зараженных коронавирусом. При этом сбор урожая начинается в апреле–мае. Как сообщил изданию генеральный директор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, пик сезона приходится на июнь–август. Уже сейчас о случаях инфицирования сотрудников сообщили более 90 чайных плантаций в регионе Ассам. Он является главным производственным штатом Индии. Поэтому придется ввести ограничения для допуска на работу зараженных. При этом урожаю этого года предшествовала сильная засуха.

В 2020 году Индия произвела около 1,3 триллионов тонн чая. Примерно 1,1 миллиона тонн пошли на внутреннее потребление. Производство чая может сократиться на 135 тысяч тонн, а его вывоз — на 44 тысячи тонн.

Российский рынок чая оценивается в 137,5 тысяч тонн. Из них около трети объема приходится на Индию.

Владельцы компаний в штате Ассам заявили, что распространение коронавируса может потребовать дополнительного тестирования работников. Зафиксировано около 500 случаев инфицирования.