Россиян предупредили о мошенниках, которые торгуют «вакцинами» в Сети

Покупать якобы вакцину от коронавируса через интернет категорически нельзя. Нелегальные справки об отсутствии COVID-19 можно трактовать как преступление. Об этом заявили в Роскачестве.

В организации настоятельно рекомендовали, увидев предложение купить вакцину, не переходить по ссылкам в мессенджерах, соцсетях, не открывать сомнительные сайте и не вводить свои данные.

«Не приобретайте нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID. В лучшем случае это просто потеря денег, в худшем — состав преступления», — предупредило Роскачество.

Его специалисты отметили, что в России появилось множество фейковых сайтов, где мошенники якобы продают вакцину от коронавируса. В ведомстве напомнили, что в стране проходит массовая вакцинация. Она совершенно бесплатна.

Эксперты подчеркнули, что аферисты активно продают в Сети и якобы зарубежные вакцины. Таким образом преступники эксплуатируют недоверие некоторых россиян к отечественным препаратам.

«Помните о том, что на территории России есть только отечественная вакцина и никакой другой, все связанные с зарубежными вакцинами предложения являются фейком», — сказано в сообщении.

Массовая вакцинация стартовала в России 18 января. Записаться на нее можно через сайт госуслуг или в одноименном приложении. С 31 января на портале появится отдельная специализированная форма записи на вакцинацию