Россиян предупредили о мошенничестве на сайтах с объявлениями о работе

Столичная полиция предупредила россиян о мошенничестве на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с предложениями о работе. Аферисты предлагают предоставить за вознаграждение контакты прямого работодателя.

После того, как нужная сумма поступает к ним на счет, они перестают выходить на связь. сообщили в правоохранительных органах ТАСС.

В полиции напомнили, что рекрутинговые агентства и кадровые агентства действительно не сообщают наименование компании соискателю до момента приглашения на собеседование, однако за эту информацию они не берут денег.

Ранее новый способ телефонного мошенничества появился в России. Злоумышленники представляются полицейскими и сообщают, что кто-то пытался снять его деньги в отделении банка «по нотариально заверенной доверенности». Хищение якобы предотвратили сотрудники банка, но теперь нужно выяснить, каким образом произошла утечка, позволившая оформить доверенность.