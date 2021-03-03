Россиян предупредили о мошенничестве через портал госуслуг

Мошенники придумали новую схему обмана: они стали рассылать письма под видом сообщений от портала госуслуг по социальным выплатам. Такие письма ведут на фишинговые сайты. Об этом сообщило РИА «Новости».

Корреспондент агентства получил подобное письмо. Оно было оформлено в цветах портала госуслуг и написано таким же шрифтом. В нем просят указать номер СНИЛС для якобы оформления процедуры получения социальных выплат. После перехода по ссылке открылось окно, где нужно было указать номер банковской карты, куда «поступят» деньги. Это фишинговый сайт.

Мошенников выдает обратный адрес, который не имеет ничего общего с госуслугами.

«Можно ожидать роста числа таких рассылок <…> на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека. <…> Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», — рассказал эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея.

Собеседник посоветовал сменить пароль и обратиться в техподдержку портала госуслуг при получении подобного письма.

На прошлой неделе в пресс-службе полиции Москвы рассказали, что мошенники придумали новый дистанционный способ обмана: они предлагают разные схемы быстрого заработка или выигрыша пользователям социальных сетей.