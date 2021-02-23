Мошенники научились по-новому обманывать россиян на удаленке

Мошенники придумали новый дистанционный способ обмана. Они предлагают разные схемы быстрого заработка или выигрыша. Об этом рассказали в пресс-службе полиции Москвы.

«Входя в доверие к пользователям сети, они предлагают доверчивым гражданам различные схемы быстрого заработка или выигрыша при выполнении простых условий, используя различную рекламу, в том числе с участием медийных личностей», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

В пресс-службе подчеркнули, что при поступлении любых звонков или сообщений от неизвестных в социальных сетях нужно быть бдительным. Полицейские напомнили, что важно беречь свои личные данные, быть внимательными с хранением, предоставлением своих документов и не сообщать конфиденциальные данные из СМС незнакомым людям.

Ранее эксперт из управления противодействия кибермошенничеству банка Азима Раджабова рассказала, что мошенники часто используют схему с опросами или лотереями для обмана россиян. Они выступают под видом известных брендов и заманивают своих жертв на поддельные сайты.