Россиян предупредили о грядущей жаре

Европейскую часть России в ближайшие дни накроет аномальная жара. Особенно высокой температура будет в Центральном и Южном федеральном округах.

Показатели в регионах будут выше нормы, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В Центральном федеральном округе, и на большей территории Поволжья, и на юге России, и в северных регионах — <…> везде температура выше нормы, везде жарко», — сказал он.

Прежде всего, заметил синоптик, речь идет о Волгоградской и юге Архангельской областей. В Мурманске 11 июля воздух прогреется до +24…+26 градусов. В Вологде будет +27…+29, а в Сыктывкаре — +22…+24 градуса.

В Черноземье столбики термометров покажут порядка +30…+32 градусов. Такая же температура ожидается в Пензенской, Саратовской областях и Мордовии.

Ростов-на-Дону, Волгоград и Краснодар станут самым жаркими городами на юге России. Там будет порядка +30…+35 градусов. В Ялте и Сочи попрохладнее — +26…+28. В Ставрополе будет около +33.

В жаркое время возрастает риск получить тепловой удар. Чтобы обезопасить себя, стоит запастись головным убором, солнечными очками и солнцезащитным кремом, а также пить больше воды.