Врач рассказал, как не допустить теплового удара в жару

В жаркое время года риск получить тепловой удар достаточно высок. О том, как себя обезопасить от него, рассказала врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова, написало РИА «Новости».

По словам специалиста, на лето каждому нужно запастись головным убором, солнечными очками и солнцезащитным кремом. Находиться в помещении рекомендуется при температуре 25 градусов, в противном случае нужно охлаждать его кондиционером или принимать холодный душ как можно чаще.

Врач также посоветовала пить больше воды, чем обычно, даже когда нет чувства жажды. В жару такое состояние может быть обманчивым. Кроме того, по словам специалиста, в дневные часы шторы и окна лучше держать закрытыми, особенно с солнечной стороны, сообщила «Свободная пресса».

Тепловой удар возникает вследствие превышения температуры тела своей нормы. На его возникновение влияют жаркая погода, длительное нахождение под солнцем, теплая одежда и отсутствие головного убора. При достижении температуры свыше 42 градусов возможны летальные исходы.

Симптомами теплового удара могут быть покраснение кожи, одышка, слабость, тошнота, рвота, головокружение, потемнение в глазах, зрительные галлюцинации. Если с подобными симптомами самому справиться не удается, необходимо обратиться за медицинской помощью.