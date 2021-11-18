Россиян предупредили о быстром исчезновении антител к коронавирусу

У 25% перенесших COVID-19 антитела к коронавирусу не определяют уже через полгода. Картина характерна для тех, кто переболел не бессимптомно. У 10% достаточных для защиты организма антител нет вообще.

Иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков отметил в беседе с газетой «Известия», что у четверти пациентов антитела к коронавирусу пропадают очень быстро.

Каждый десятый переболевший ковидом остается без какой-либо защиты против инфекции — антитела у таких людей не вырабатываются. У некоторых переболевших, наоборот, титр превышает 1000 Bau на миллилитр.

Последним, по мнению Крючкова, можно выдавать QR-код на три месяца. Если же уровень антител у них колеблется в пределах 500–800 Bau на миллилитр, то действие электронного документа не должно превышать срока в два-три месяца.

Иммунолог заметил, что полугодичных QR-кодов с антителами на уровне 300 Bau на миллилитр быть не должно. В такой ситуации велика вероятность, что организм полностью лишится защиты через пару месяцев.

Bau на миллилитр — международные единицы подсчета антител к коронавирусу. Их установила Всемирная организация здравоохранения.