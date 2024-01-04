Общество 04 января 2024, 00:30 Россиян предупредили, когда невыгодно брать отпуск в 2024 году «Известия»: выгоднее всего в 2024 году брать отпуск в июле и октябре Freepik

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В разные месяцы года отпуск будет стоить по-разному. «Известия» объяснили, когда лучше отдохнуть, чтобы не потерять на отпускных.

Размер отпускных не равен заработной плате. Более того, в разные периоды он может меняться и зависит от количества рабочих дней в месяце.

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Оплата отпуска рассчитывается по формуле: сумма зарплаты делится на 29,3 (число, принятое для расчетов среднего количества дней в месяце), и полученное число умножается на количество дней отпуска.

Многие работники любят ставить отдыхать до или после праздничных дней, продлевая его за счет праздников. Но таким образом они сокращают свои отпускные. Самыми невыгодными месяцами для отпуска станут месяцы, в которых мало рабочих дней: январь, июнь, май, февраль и март.

Самые подходящие месяцы для отдыха — июль и октябрь, в них по 23 рабочих дня. Кроме того, выгодно отдыхать в августе, в котором 22 рабочих дня.

В ноябре 2023 года Минтруду предложили запретить штрафовать работников за опоздания из-за непогоды. Письмо с такой инициативой главе Минтруда Антону Котякову направил депутат Госдумы Иван Сухарев.