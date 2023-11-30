Общество 30 ноября 2023, 09:08 Минтруду предложили запретить штрафовать работников за опоздания из-за плохой погоды Депутат Сухарев предложил отменить штрафы за опоздание на работу из-за непогоды IMAGO/Bernd März/globallookpress

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Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минтруда Антону Котякову письмо, в котором предложил ввести запрет на дисциплинарные взыскания в отношении россиян, опоздавших на работу из-за связанных с погодой форс-мажоров. Об этом сообщил RT.

Работодатель может разорвать трудовые отношения, если работник два раза за год получал дисциплинарные взыскания. Сухарев напомнил, что в Трудовом кодексе нет четких критериев, какие именно сложные погодные условия являются уважительной причиной опоздания. Если работодатель не примет объяснение о погодных форс-мажорах, конфликт с сотрудником может привести к судебному разбирательству, отметил он.

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«В связи с этим прошу <…> рассмотреть вопрос об определении регламента верификации объяснительной информации работника, например с помощью открытой информации МЧС», — указал парламентарий в письме.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила Минтруду давать пятидневный отпуск работающим россиянам, у которых появились внуки. По ее словам, при рождении ребенка молодым родителям требуется помощь близких.