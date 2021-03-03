Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с переводами по картам

Мошенники взялись за честных россиян. Своих жертв они ловят на «возврате случайных переводов», применяя один из вариантов социальной инженерии с использованием нового скрипта.

Обычно злоумышленники якобы по ошибке зачисляют человеку средства, а потом просят их вернуть по другим реквизитам, рассказала газета «Известия».

Нередко оказывается, что транзакция — аванс для крупной покупки у частного лица. Иногда она становится закрепительным платежом для привязки карты в интернет-сервисе. По словам экспертов, в таком случае после подтверждения с карты без каких-либо проблем смогут списать любую сумму без дополнительной верификации.

Иногда перечисление выдают за «аванс» за покупку на сервисе объявлений. Например, покупателям предлагают породистых котят по заниженной стоимости. Если наживка сработала, то потенциальной жертве предложат отправить предоплату на указанную карту. Принадлежит она обычно третьему лицу. Злоумышленник просит у получателя вернуть случайный перевод, а оставшийся без котенка покупатель требует средства у человека, которому перевел деньги. Мошенник остается в стороне.

Представители ЦБ и крупнейших российских банков в курсе схемы обмана. Активное распространение она получила в конце 2020 года. В регуляторе посоветовали в таких ситуациях обращаться в свою кредитную организацию и писать заявление на возврат средств непосредственно отправителю.

Специалисты подчеркнули, что мошенничество с «возвратом случайных переводов» стало очередным вариантом социальной инженерии. Массовый характер такая схема приобретет вряд ли — она слишком сложна и состоит из нескольких этапов.