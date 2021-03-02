Мошенники выманили у петербургской пенсионерки 300 тысяч

Очередной жертвой телефонного мошенничества стала петербургская пенсионерка. Подробностями поделились «Невские новости».

Аферисты убедили пожилую женщину, что ее внук сбил человека и ему нужно помочь. По их словам, для «спасения» родственника нужно 600 тысяч рублей, но таких денег у пенсионерки не оказалось.

«Тогда они спросили, сколько есть, у меня было только 300 тысяч. Приехали примерно через полчаса и забрали эту сумму», — поделилась петербурженка.

Она призналась, что копила эти деньги три года. Возбуждено уголовное дело.