Россиян предупредили о подорожании квартир в новостройках

Госпрограмма стала одной из наиболее действенных мер поддержки строительной отрасли страны в условиях кризиса. Но теперь низкие ипотечные ставки могут подтолкнуть цены на первичное жилье вверх.

Об этом рассказали газете «Известия» участники рынка недвижимости. Цена на квартиры в новостройках за этот год может увеличиться на 10–20%.

При этом отмечается, что появление кредитов с государственной поддержкой под 6,5% годовых дает возможность девелоперам компенсировать свои издержки за счет повышения стоимости на первичное жилье.

А вот «вторичка», напротив, может стать дешевле. По мнению экспертов, в этом сегменте активно растет предложение, что увеличивает конкуренцию.

При этом за последние три года доля договоров трейд-ин при покупке квартир в новостройках в общем объеме сделок в России взлетела с 2% до 8%. По прогнозам экспертов, в течение года доля договоров такого типа увеличится на 50% — до 12–15%.