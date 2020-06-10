Россияне стали чаще покупать квартиры по системе трейд-ин

За последние три года доля договоров трейд-ин при покупке квартир в новостройках в общем объеме сделок в России увеличилась с 2% до 8%. По прогнозам, доля трейд-ин в течение года вырастет до 12–15%.

Модель трейд-ин — это срочная продажа старых квартир и параллельная покупка новой жилплощади, пишет газета «Известия». При таком договоре застройщик или риелтор берут на себя хлопоты по оценке квартиры и ее реализации.

Схема набирает популярность у покупателей. Сегодня трейд-ин предлагают почти все застройщики.

Повышение востребованности модели трейд-ин на рынке недвижимости фиксируют и в Минстрое. Такую возможность на сегодняшний день предоставляют не только в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях, но и в других крупных российских городах с высокими темпами жилищного строительства. Например, в Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге и других.

То, что доля сделок трейд-ин вырастет в течение года на 50%, подтвердил президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян.

В конце мая сообщалось, что спрос на жилье в Санкт-Петербурге за время пандемии упал примерно вполовину. При этом предполагается, что что государственная поддержка поможет исправить сложившуюся ситуацию.