Россияне стали чаще покупать квартиры по системе трейд-ин
Модель трейд-ин — это срочная продажа старых квартир и параллельная покупка новой жилплощади, пишет газета «Известия». При таком договоре застройщик или риелтор берут на себя хлопоты по оценке квартиры и ее реализации.
Схема набирает популярность у покупателей. Сегодня трейд-ин предлагают почти все застройщики.
Повышение востребованности модели трейд-ин на рынке недвижимости фиксируют и в Минстрое. Такую возможность на сегодняшний день предоставляют не только в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях, но и в других крупных российских городах с высокими темпами жилищного строительства. Например, в Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге и других.
То, что доля сделок трейд-ин вырастет в течение года на 50%, подтвердил президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян.
В конце мая сообщалось, что спрос на жилье в Санкт-Петербурге за время пандемии упал примерно вполовину. При этом предполагается, что что государственная поддержка поможет исправить сложившуюся ситуацию.