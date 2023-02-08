Общество 08 февраля 2023, 07:53 Россиян предостерегли от пользования бесплатным Wi-Fi в общественных местах Киберэксперт Фесенко: подключение к открытым точкам Wi-Fi опасно rawpixel

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Россияне рискуют стать жертвами мошенников, подключившись к бесплатному Wi-Fi в метро, магазинах и других общественных местах. Такое заявление в беседе с «Прайм» сделала специалист по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Мария Фесенко.

«Во-первых, при подключении к общедоступному интернету пользователь становится „видимым“ для атаки злоумышленников. Во-вторых, переданные по таким сетям данные легче перехватить и расшифровать», — сообщила она.

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Речь идет о логинах и паролях, которые могут запросить злоумышленники при подключении к Wi-Fi. Эти данные мошенники могут использовать для взлома банка-клиента.

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Чтобы обезопасить себя от действий злоумышленников, Фесенко посоветовала обращать внимание на имя сети при подключении. Там не должно быть лишних символов, цифр вместо букв.

Далее киберэксперт рекомендовала пользоваться сервисом VPN, но только платным. И последнее предупреждение — нельзя посещать сайты, где нужно вводить конфиденциальную информацию, особенно критическую, вроде пароля для клиент-банка.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с оформлением социальных выплат. Мошенники размещают в общественных местах QR-коды и просят перейти по ним, чтобы помочь в оформлении документов, а на самом деле похищают данные пользователя для доступа к банковским картам.