Общество 06 февраля 2023, 07:28 Россиян предупредили о новой схеме обмана с оформлением соцвыплат Центробанк сообщил о новой мошеннической схеме с соцвыплатами Unsplash

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Мошенники использовали тему соцвыплат и придумали новый способ обмана россиян. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель председателя Центробанка Герман Зубарев.

Злоумышленники размещают в общественных местах QR-коды и просят перейти по ним, чтобы получить якобы помощь с оформлением господдержки.

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«Далее мошенники под предлогом оформления якобы полагающейся выплаты запрашивают у человека личные и финансовые сведения. На самом деле эта информация нужна им для хищения денег с карты», — пояснил Зубарев.

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По его словам, чтобы уберечь россиян от мошенников, Банк России подготовил законопроект о двухдневном «периоде охлаждения». Если депутаты примут документ, то банки обяжут приостанавливать переводы на подозрительные счета.

Если деньги клиента все же попадут в нечестные руки, то банку придется в течение 30 дней вернуть пострадавшему всю сумму. Однако это будет возможно только в том случае, если подозрительный счет уже имеется в специальной базе Центробанка.

Ранее россиянам объяснили, как защитить свою недвижимость от мошенников. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг и поставить отметку в ЕГРН, что любые сделки с недвижимостью не должны проводиться без личного участия владельца.