Россиян предостерегли от обмана с арендой жилья в отпуске

Мошенники чаще всего предлагают несуществующее жилье. Они создают фейковое объявление в социальных сетях, на сервисах бронирования с «очень выгодным» предложением по цене значительно ниже рыночной, на сайтах объявлений, рассказал генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.

За один день, по его словам, мошенник может заработать больше ста тысяч рублей.

«Схема следующая: потенциальный клиент интересуется (по телефону, через переписку на сайте или через мессенджеры), свободны ли определенные даты. Приходит ответ: пока свободны, но есть много желающих, поэтому, как можно скорее, надо внести предоплату на банковскую карту или телефон в размере 100 или 50%. Человек в погоне за выгодой переводит деньги, после чего мошенник просто перестает выходить на связь», — объяснил специалист в беседе с агентством «Прайм».

Он посоветовал россиянам пользоваться сервисами бронирования, а также изучать отзывы предыдущих гостей. Сначала надо выяснить все детали, проверить документы хозяина, и только после этого подписывать договор и вносить оплату, уточнил Кузнецов.

Сервис Airbnb обвинили в сокрытии преступлений в арендованном жилье. Чтобы не портить свою репутацию и избежать скандалов в СМИ, компания создала особый отдел безопасности, который предлагал деньги пострадавшим и даже заметал следы в квартирах. В России же сервис использовался для схем по отмыванию денег.