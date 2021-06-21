Airbnb скрывал преступления в арендованном жилье. Сервис использовали и для отмывания денег

Сервис Airbnb обвинили в сокрытии преступлений в арендованном жилье. Чтобы не портить свою репутацию и избежать скандалов в СМИ, компания создала особый отдел безопасности, который предлагал деньги пострадавшим и даже заметал следы в квартирах. В России же сервис использовался для схем по отмыванию денег.

По данным Bloomberg, в 2015 году компании удалось скрыть нападение и изнасилование в квартире в Нью-Йорке. 29-летняя австралийка приехала в город, чтобы отпраздновать Новый год вместе с друзьями. Сначала девушка не заметила ничего подозрительного в квартире. Но как только она поняла, что находится в помещении не одна, преступник приставил к ней нож.

Злоумышленник изнасиловал ее и украл телефон. Друзья пострадавшей вызвали полицию, которая спустя час уже была в квартире. По какой-то причине преступник решил вернуться, и правоохранительные органы его поймали. Помимо украденного телефона, они нашли у него дубликат ключей от квартиры.

Компания всерьез занялась пострадавшей. Ее перевезли в оплаченный компанией отель, заплатили за перелет ее матери из Австралии в США, а также оплатили им двоим проезд домой. Airbnb был готов дать деньги на услуги психотерапевта и медицинскую помощь.

Больше всего Airbnb беспокоило наличие дубликатов ключей от квартиры у злоумышленника. У компании не было специальных правил обмена ключами между хозяином и гостем, поэтому репутация безопасного сервиса была под угрозой.

Происшествие долгое время скрывалось во многом из-за того, что девушке выплатили денежную компенсацию семь миллионов долларов. По одному из условий она должна была не возлагать вину на Airbnb и хозяина апартаментов.

В итоге имя компании не упоминалось в СМИ, обвинительном заключении насильнику и в отчетах полиции.

Череда преступлений

Как оказалось, такие преступления не редкость. В 2011 году хозяйка квартиры из Сан-Франциско рассказала в своем блоге о поведении гостей. Они выкинули ее одежду, сожгли вещи, украли паспорт, кредитную карту, ноутбук и драгоценности. Но вместо поддержки основатель тогда еще молодой компании попросил женщину удалить пост, поскольку из-за него стартап мог не получить финансирования.

Это вылилось в обсуждение в Twitter. В итоге руководство извинилось, пообещало выплатить пострадавшим 50 тысяч долларов, а также создало отдел безопасности для круглосуточной поддержки.

С ростом компании участились и преступления. Среди них были разгромленные квартиры, скрытое видеонаблюдение, изнасилования, убийства и стрельба. Над самыми серьезными преступлениями работал отдел безопасности, в состав которого входили бывшие военные и сотрудники экстренных служб. Они не только откупались от пострадавших, но и очищали квартиры от крови, заделывали дыры от пуль, а иногда и разбирались с человеческими останками.

Такая работа оставляла след и на самих сотрудниках. Бывшие работники рассказали Bloomberg, что страдают от психологической травмы. Самая сложная часть их работы заключалась в поиске компромисса между обеспечением безопасности клиентов и сохранением репутации бренда.

Несмотря на денежные потери сервиса в пандемию, они все так же разбирались с преступлениями. В это время американцы начали бронировать дома на несколько дней для подпольных вечеринок. Это вылилось в дополнительную нагрузку для полиции.

Мошенники и Airbnb

В России же Airbnb использовали для мошеннических схем, написал «Коммерсант». Пользователям сервиса приходили странные сообщения. Гости столицы, которым работодатели оплачивают аренду жилья на время командировки, предлагают владельцам квартир поделить сумму, так как им уж есть где остановиться.

Такая схема может использоваться для отмывания денег. Издание The Daily Beast даже писало о форумах, где мошенники предлагали притвориться клиентом сервиса, арендовать помещение и расплатиться кредиткой с ворованными деньгами. Участники такой схемы делили деньги пополам.