Россиян предостерегли об опасности употребления консервированного тунца

При частом употреблении консервы из тунца опасны для здоровья, предупредил основатель рыбной лавки «Капитан Селедкин» Олег Гугунава. По его словам, такой продукт желательно есть не чаще одного-двух раз в месяц.

Как рассказал Гугунава в эфире радиостанции «Говорит Москва», в мясе взрослых особей морской рыбы в больших концентрациях накапливаются ртуть, тяжелые металлы и их соли. Такие вещи имеют в составе все крупные рыбы, которые живут не первый год или даже не первый десяток лет, отметил Гугунава.

Ежедневное потребление консервированного тунца нанесет непоправимый вред организму, заметил предприниматель. Однако если речь идет о паре порций в месяц, то это будет полезным. Отдавать предпочтение при этом желательно рыбе иностранного производства, а не российского. Причину Гугунава не уточнил.

Правильное оливковое масло можно выбрать по запаху. Масло с полифенолами, которые необходимы для здоровья, обладает растительными ароматами: запах скошенной травы, миндаля или томатов. На вкус же оно будет немного горьким и пряным. А вот выбирать масло по цвету не стоит: хороший продукт может быть и зеленым, и желтым. Важнее обратить внимание на бутылку из темного стекла — «масло боится света».