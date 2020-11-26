Итальянец научил выбирать оливковое масло по запаху

Хорошее оливковое масло богато антиоксидантами-полифенолами, которые укрепляют систему защиты организма. Масло прямого отжима класса extra-virgin улучшает иммунитет.

Однако не все виды оливкового масла содержат достаточное количество полифенолов, так необходимых для здоровья. Богатое ими масло можно определить на вкус и запах

Масло с полифенолами обладает растительными ароматами: запах скошенной травы, миндаля или томатов. На вкус же оно будет немного горьким и пряным. А вот выбирать масло по цвету не стоит: хороший продукт может быть и зеленым, и желтым. Важнее обратить внимание на бутылку из темного стекла — «масло боится света».

Для пробы достаточно взять 10 миллилитров масла и налить его в небольшой стакан, напоминающий кофейную чашку, отметило радио «Комсомольская правда».

Разные виды масла подходят под определенную еду. Например, горьковатое сочетается с мясом — его сладковатость компенсирует горчинку масла. Для салата лучше выбрать более легкие сорта.

«Нам нужно научиться подбирать масло так же, как мы поступаем с красным или белым вином: пасте и стейку подойдет масло с насыщенным вкусом, к овощам и рыбе лучше подать масло с растительными нотами», — заявил Ди Нойя.

День оливкового дерева учрежден ЮНЕСКО в 2019 году и отмечается 26 ноября.