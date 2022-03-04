Россиян перестала интересовать статистика по коронавирусу

Пандемия коронавируса выпала из повестки российского общества. Ей уделяют меньше времени, и дело не только в том, что уровень заболеваемости снизился. По мнению экспертов, на этом сказывается стремление не усиливать стресс из-за событий на Украине информацией по ковиду, который после волны «омикрона» начал сдавать позиции.

Психиатр, доцент кафедры психиатрии РУДН Роман Сулейманов в комментарии «Коммерсанту» отметил, что СМИ стали меньше писать о коронавирусе, а реакция на пандемию во многом зависела от того, как эту тему подавали в медиапространстве.

Вместе с тем эксперт не исключил, что за два года СОVDI-19 надоел людям и они вытесняют из сознания то, о чем больше не хотят думать.

Доктор психологических наук, академик РАО, завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Асмолов заметил, что установки базовой психологии общества резко изменила обстановка на Украине.

По его словам, на фоне происходящих событий, когда страна вошла в турбулентный этап развития, все остальные риски отступили.