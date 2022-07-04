Риелтор назвал причину массового отказа россиян от покупки жилья

Россияне в последние три месяца массово отказались от покупки жилья на первичном и вторичном рынках. Это связано со снижением доходов населения, считает вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Апрелев отметил, что на этом фоне идут вниз цены на жилье. К примеру, в столице цена предложения уже опустилась на 2-2,5%, а в некоторых сегментах — на 3-4%. По его словам, по всей стране тенденция такая, что идет коррекция цен на 0,5-2% в месяц.

«Это связано с сокращением объема сделок, и, прежде всего, с сокращением объема ипотечных сделок. После того как ипотека стала менее доступна, снизился спрос за счет снижения доходов населения, некоторой коррекции экономической стабильности, риска потери рабочих мест», — объяснил Апрелев. Названная тенденция, по его прогнозам, сохранится в ближайшие 1-1,5 года.

Как предположил собеседник радиостанции, после ухода риелторских компаний с российского рынка из-за падения продаж, качество предоставляемых услуг станет выше. Это связано с тем, что останутся самые квалифицированные и опытные компании, у которых есть доверие клиентов, отметил Апрелев.

Несмотря на санкции, экономика страны находится в зеленой зоне, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что хотя в отдельных отраслях может быть спад, но он нигде не достиг критической отметки.