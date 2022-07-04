Мишустин назвал приоритет экономики России

Экономика России, несмотря на санкции, находится в зеленой зоне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на международной выставке «Иннопром». Глава правительства отметил, что хотя в отдельных отраслях может быт спад, но он нигде не достиг критической отметки.

Так, ВВП за первые пять месяцев этого года года увеличился на 0,5%, а промышленное производство — почти на 3% в годовом выражении. Драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали оппоненты, удалось избежать, подчеркнул он.

По мнению премьера, России нужно сейчас быстро добиться технологического суверенитета, а ее экономике — перейти к опережающей модели развития, сообщил ТАСС.

Он отметил, что Россия долгие годы перестраивала ключевые отрасли, а в настоящее время развитие собственных производств стало одним из главных приоритетов. Премьер обратил внимание, что в стране важно незамедлительно приступить к формированию технологической независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию.

При этом Мишустин заверил, что дефицита лекарств и электроники в России не будет. В качестве примера премьер напомнил, что во время пандемии РФ справилась с разработкой и выпуском вакцин и лекарств против ковида, хотя в при этом частично использовались импортные компоненты.

Говоря о мерах поддержки, он отметил, что программа промышленной ипотеки будет запущена в течение ближайших месяцев.

«У нас много друзей в мире. Мы ценим и уважаем каждого. И то, что сейчас вместе собрались на этой площадке, лишний раз подтверждает — Россию невозможно изолировать. Мы неразрывно связаны со всем миром», — подчеркнул Мишустин.