Россиян обяжут летать в самолетах в масках

Маски пришли в жизнь россиян надолго. Росавиация подготовила проект по поэтапному снятию ограничений. Какое-то время пускать в самолеты без перчаток и масок не будут.

«Пассажиры допускаются на борт воздушного судна в защитных масках и перчатках, снимать которые не разрешается в течение всего полета. На рейсах более трех часов производится плановая замена масок в санитарно-гигиеническом блоке с соблюдением социальной дистанции», — приводит РИА «Новости» текст документа.

Рассаживать пассажиров будут с соблюдением социальной дистанции. Если в ряду три кресла — среднее останется пустым. Если два — то люди будут сидеть в шахматном порядке. Ходить по салону будет нельзя, а верхнюю одежду на входе в салон самолета будут упаковывать в герметичные мешки.

Ранее Росавиация опубликовала данные о ситуации с авиаперевозками. За апрель они сократились на 91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ограничения в связи с пандемией коронавируса нанесли серьезный удар по отрасли.